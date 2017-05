O Grêmio venceu o Atlético-PR e alcançou a liderança do Brasileirão. Ramiro foi o principal destaque da partida. Veja as notas de todos os jogadores gremistas:

Marcelo Grohe

Foi pouco exigido. Mas prejudicou o time do Grêmio com sua expulsão. Nota 4

Léo Moura

Teve êxito na tarefa de conter a movimentação de Pablo e apareceu no ataque. Nota 6

Geromel

Colocou os atacantes adversários no bolso. Não deu espaços ao Atlético-PR. Nota 8

Kannemann

Demonstrou a qualidade e a firmeza habituais ao lado de Geromel. Nota 7

Bruno Cortez

Parece ter evoluído na marcação. Também teve boa presença na frente. Nota 6

Michel

Marcador eficiente, dá boa proteção ao sistema defensivo do Grêmio. Nota 6

Arthur

Mais uma atuação de luxo. Deu um lançamento exuberante no primeiro gol. Nota 8

Ramiro

Intensidade é sua maior marca. Foi garçom nos gols de Luan e de Lucas Barrios. Nota 9

Luan

Fez as pazes com as redes marcando um golaço. Ditou o ritmo do meio de campo. Nota 7

Pedro Rocha

Ficou abaixo do nível dos colegas. Mais uma vez, perdeu chance clara de gol. Nota 5

Lucas Barrios

Seu momento é impressionante. Com mais um gol, chegou ao décimo no Grêmio. Nota 8

Léo Jardim

Entrou após a expulsão de Grohe e fez defesas importantes para segurar o 2 a 0. Nota 7

Jailson

No lugar de Pedro Rocha, entrou para fechar espaços no meio de campo. Nota 5

Thyere

Ingressou nos minutos finais para bloquear o ímpeto do Atlético-PR. Nota 6