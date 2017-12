Mata extremamente fechada dificultou retirada dos corpos na quarta-feira. Família estava desaparecida desde sábado (9) depois de decolar de Colniza para Juara.

Os corpos da família que estava no avião que caiu em uma área de mata fechada, a 24 km de Juruena, a 893 km de Cuiabá, devem ser resgatados do local nesta quinta-feira (14). O piloto, a mulher e o filho estavam desaparecidos desde sábado (9), depois que decolaram de Colniza com destino a Juara (1.065 e 690 km de Cuiabá, respectivamente).

Os destroços do avião foram encontrados na terça-feira (12) numa região de mata extremamente fechada. A confirmação das mortes foi feita nesta quarta-feira (13) após buscas feitas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A equipe de resgate chegou aos destroços depois de percorrer um trecho da mata fechada e encontrou sem vida o piloto Leandro Ferreira Pascoal, de 28 anos, a mulher dele, Francieli Reseto Pascoal, e o filho do casal, Felipe Pascoal, de 1 ano e 7 meses.

Segundo a FAB, alguns fatores dificultam a retirada dos corpos do local: a região é de mata fechada com presença de nuvens baixas, o que atrapalha a visibilidade. Além disso, a grande altura das árvores e as elevações do solo dão poucas referências para observação. A situação da meteorologia também não ajudou nos primeiros dias das buscas.

A FAB não divulgou oficialmente para qual local os corpos serão levados após o resgate. Os militares vão tentar pousar em uma clareira aberta na mata para conseguir chegar até o local onde estão os corpos.

Desaparecimento

A família tinha decolado em uma aeronave de Colniza com destino a Juara (1.065 e 690 km de Cuiabá, respectivamente).

Leandro fez o último contato às 10h30 (horário de Mato Grosso) de sábado. Ele disse à família que estava sobrevoando Juruena e estava a 40 minutos de Juara. No contato, ele pediu que os parentes esperassem por eles no aeroporto de Juara. Conforme a família, Leandro tinha o costume de fazer esse trajeto havia quatro anos.

As buscas pela FAB começaram no dia seguinte ao desaparecimento da aeronave. Dois aviões sobrevoaram a área de mata fechada até que os destroços foram encontrados na terça. Nesta quarta, os militares desceram e fizeram as buscas por terra.