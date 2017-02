O velório da ex-primeira-dama está previsto para acontecer no local até as 15h deste sábado, e será aberto ao público.

O corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia chegou na manhã deste sábado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O velório será aberto ao público a partir das 10h e está previsto para acontecer no local até as 15h deste sábado. Mais por volta das 9h40, mais de 150 pessoas já faziam fila para entrar no sindicato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao local por volta das 8h40, e as ruas do entorno foram interditadas para circulação de veículos.

Marisa Letícia Lula da Silva morreu na tarde da última sexta-feira, aos 66 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela estava internada desde o último dia 24, em decorrência das complicações provocadas por um acidente vascular cerebral (AVC). O falecimento foi constatado por dois exames realizados na sexta, que registraram que não havia mais atividade cerebral no corpo da ex-primeira dama.