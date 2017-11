Um jovem de 20 anos morreu afogado, no domingo (19), ao dar banho no cachorro de estimação no Rio Braço Norte, em Novo Mundo, a 791 km de Cuiabá. O corpo de Rafael Cardoso foi encontrado na segunda-feira (20) com a ajuda de moradores da região.

Rafael morava com a família no acampamento União Recanto Cinco Estrela e aguardava a emissão de posse sobre uma terra em uma fazenda ocupada.

Segundo o relato dos vizinhos, Rafael participou de um protesto em uma rodovia e havia retornado para casa. Ele resolveu acompanhar a mãe, que lavaria roupas às margens do rio.

No local, ele resolveu entrar na água e dar banho no cachorro da família. Em seguida, Rafael foi levado pelas águas e desapareceu no rio.

A Pastoral da Terra, que acompanha casos de conflito agrário, lamentou a morte do jovem em uma enviada à imprensa.