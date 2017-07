17 estados participaram do torneio no ano passado

Seis tenistas representarão Mato Grosso na Copa das Federações, uma competição anual gerida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) com o intuito de definir qual será o estado campeão brasileiro, realizada de 22 a 25 de julho, no Praia Clube, no município de Uberlândia (MG). E os selecionados pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) disputarão nas categorias de 12 e 16 anos e são das cidades de Alto Araguaia, Barra do Garças e Cuiabá.

A Copa das Federações é uma competição por equipe com oito categorias, 12 anos masculino e feminino, 14 anos masculino e feminino, 16 anos masculino e feminino e 18 anos masculino e feminino. Na qual cada estado pode inscrever apenas uma equipe por categoria. E Mato Grosso concorrerá em duas delas, na 12 anos masculino com Giovanni Romio, Matheus Fraga e Carlos Eduardo Carvalho e na 16 anos masculino com Rudson Machado, Kaue Noatto e Lucas Barbosa.

Os três membros da equipe da categoria 12 anos recentemente faturaram troféus na 6ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso. Giovanni (Cuiabá), de 11 anos, foi campeão na 3ª Classe Adulta, Matheus (Alto Araguaia), de 12 anos, foi campeão na categoria 12 anos infanto-juvenil, e Carlos (Alto Araguaia), de 12 anos, foi vice-campeão na categoria 12 anos. Essa etapa do estadual foi realizada de 21 a 25 de junho, no Cuiabá Tênis Clube, na capital de MT.

Na equipe da categoria 16 anos também há participações na 6ª e mais recente etapa do Circuito Estadual de Tênis de MT. Rudson Machado (Alto Araguaia), de 15 anos de idade, foi campeão na categoria 16 anos infanto-juvenil e ainda avançou até as quartas-de-final da 2ª Classe. E, além dele, Kaue Noatto (Cuiabá), de 13 anos, competiu nas mesmas duas categorias que o Rudson, mas não faturou troféu. E Lucas Barbosa está em 9º lugar no ranking estadual na 1ª Classe.

“A Copa das Federações é o maior torneio infanto-juvenil do país. Lá competirão os melhores tenistas e de lá sairão os representantes para o Sul-Americano. No ano passado participaram estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná numa briga acirrada para ser campeão. E nossos tenistas vão participar e representar bem o nosso tênis”, avalia o capitão da delegação, o professor de tênis de Alto Araguaia, Carlos Henrique Carvalho.

Mato Grosso

Em MT, a 7ª etapa do Circuito Estadual de Tênis será realizada no mês de agosto, de 23 a 27 de agosto, no Círculo Militar, localizado na Rua Brigadeiro Sampaio, nº 99, na Vila Militar, entrada pela Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. E depois haverá a 8ª etapa no Sinop Tênis Clube, de 13 a 17 de setembro, em Sinop. E o circuito seguirá até a 12ª etapa, chamada Master, em Cuiabá.

Texto e foto: Junior Martins / FMTT