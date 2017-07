Tweet no Twitter

Um homem em um carro abordou um garoto de 15 anos na saída de uma festa e o estuprou duas vezes, na madrugada de domingo (9), no município de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá). Suspeito ainda roubou o celular do adolescente.

O adolescente morador do bairro Joquey Club, procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade, ainda durante a madrugada, acompanhado da mãe, para denunciar o estupro.

Segundo o garoto, ao sair de festa, por volta da 1h, foi abordado por um homem em um veículo, na qual não se recorda devido o abalo emocional, que aparentando estar armado, o obrigou a entrar no carro e o levou até uma via, onde foi abusado sexualmente.

Depois, o suspeito seguiu com o menor até a região do Aeroporto, onde sob ameaças estuprou-o pela segunda vez, além de agredi-lo com vários tapas. Estuprado, o menor foi deixado perto de sua residência pelo criminoso, que ainda tomou o celular Smartphone Galaxy J5 dele.

Devido o abalo emocional, o adolescente explicou para a polícia que recorda apenas que o homem era magro, entre 1,71 a 1,80 de altura, pele parda e dirigia veículo 4 portas prata. Crime de estupro foi registrado e passa a ser investigado.

Estupro contra pessoa do sexo masculino também é possível, de acordo com Lei 12.015/09, que aponta que o crime caracteriza-se por “constranger alguém”, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Pena de reclusão varia entre 6 a 10 anos.