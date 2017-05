O jovem município de Guarantã do Norte completa no dia 02 de junho 36 anos de fundação, desde a chega dos seus pioneiros aos dias atuais, para comemorar a Prefeitura Municipal preparou com muito carinho uma programação especial. O jovem município de Guarantã do Norte completa no dia 02 de junho 36 anos de fundação, desde a chega dos seus pioneiros aos dias atuais, para comemorar a Prefeitura Municipal preparou com muito carinho uma programação especial.

Começa na quarta-feira (31) a partir das 19h30min com um culto realizado pelas igrejas evangélicas do município na Praça da Cultura e ás 21h apresentação do Cantor Gospel Nani Azevedo.

Na quinta-feira (01-06) ás 08h o prefeito Érico Stevan, vereadores e sua equipe estarão fazendo o lançamento de obras e visitando obras em andamento. Às 20h apresentação cultural da dança dos índios Panará na Praça da Cultura, ás 21h escolha da Miss Guarantã e ás 23h Show do Léo Monteiro e Bando do Mato.

Na sexta-feira (02-06) ás 07h30min missa de ação de graças na Igreja Matriz, 09h sessão Solene da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no salão da Igreja Matriz. Às 11h30min almoço com Pioneiro no salão da igreja Matriz. Às 21h apresentação dos valores da Terra e Show com a Banda Fênix.

No Sábado (03-06) ás 09h reunião com deputado federal Carlos Bezerra para o lançamento dos trabalhos de regularização fundiária do PA Horizonte II. Às 14h treino e classificação para realização da 3ª Etapa de MotoCross. Às 21h Show com a dupla Léo Campos e Tiago.

No Domingo (04-06) Encerramento, ás 07h Realização da 3ª Etapa do Circuito Mato-grossense de MatoCross e ás 8h primeiro Moto Café na Praça da Cultura.

DA ASSESSORIA