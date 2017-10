A Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo convida e sensibilizar as mulheres de nosso município para participarem do dia “D” da Campanha Outubro Rosa “Toque pela Vida” em prevenção ao Câncer de Mama e de Colo do Útero.

O Dia “D” da Campanha Outubro Rosa acontece no dia 27 no Distrito de União do Norte no PSF 06 e no dia 28 sábado no PSF 05 (SESP) e PSF 03 (Liberdade) das 07h00 às 17h00 sem Intervalo para almoço.