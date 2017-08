O detento estava preso em Sinop desde março do ano passado, quando foi transferido, após cometer um homicídio em Alta Floresta.

Valdair da Silveira, de 25 anos, foi encontrado morto em uma cela do raio amarelo, no presídio Ferrugem, em Sinop, no final da tarde de quinta-feira (03/08). Não há informações sobre o que motivou a morte dele. O detento estava preso em Sinop desde março do ano passado, quando foi transferido, após cometer um homicídio em Alta Floresta.

A Politec esteve na penitenciária e encaminhou o corpo ao IML para necropsia. Os laudos devem ficar prontos em 30 dias. O crime cometido por ele ocorreu em janeiro de 2012. Valdair confessou que matou Alex Sandro Alves, de 19 anos, com pelo menos 30 golpes de canivete.

O assassinato se motivou devido a um relacionamento de Valdair e a vítima com a mesma mulher. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por outro homicídio no estado do Paraná. O detento também atropelou uma mulher com um bebê de nove meses, em Alta Floresta, e fugiu sem prestar socorro.