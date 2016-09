Compartilhar no Facebook

Suspeita de integrar o esquema de golpes desmantelado pela operação “Castelo de Areia” é colocada em liberdade. Todavia, Shirlei Aparecida Matsuoka Arrabal está proibida de manter contato com os demais acusados da prática criminosa, com exceção do marido Walter Dias Magalhães Júnior.

Ela integra a quadrilha liderada pelo ex-vereador de Cuiabá, João Emanuel, que cumpre prisão domiciliar. Veja mais

Também não pode se comunicar com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Estado (MPE), conforme decisão da juíza de Direito Selma Rosane Santos Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Segundo os autos, a tese sustentada é que Shirlei, ao contrário dos outros investigados, não possui papel de destaque como pensou a polícia, sequer tinha conhecimento dos fatos. De acordo com a defesa, a mulher prestou os esclarecimentos que eram necessários para o processo, sendo então desnecessária a manutenção da custódia. Além disso, ressalta que Shirlei é mãe e sua presença é imprescindível para o sustento e cuidado das filhas.

Na decisão, Selma ainda condiciona Shirlei a comparecer em juízo mensalmente, proíbe a ausência da cidade por mais de oito dias, sem comunicação à Justiça, bem como determina o recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 20h.

Já Marcelo de Melo Costa teve o pedido de habeas corpus negado, segundo a decisão do desembargador Orlando de Almeida Perri. Marcelo segue preso preventivamente por, supostamente, praticar dois crimes de estelionato e integrar organização criminosa.

A defesa do suspeito salienta que os fatos atribuídos a Marcelo remontam a 2014, quando ele trabalhava como vendedor do Grupo ABC Share, não tendo, então, qualquer relação com o Soy Group. Assim, nega qualquer participação nos golpes aplicados pelo grupo.

No entanto, em sua decisão, o desembargador aponta que ficou explicitado que a Soy Group é sucessora da ABC Shares, que teve como último sócio Walter Dias Magalhães Júnior, também detido. O grupo foi descoberto como fraudulento há dois anos, por atuação irregular no mercado de valores mobiliários.

O desembargador destaca os dois casos nos quais Marcelo participou por meio do grupo. “Isso significa que também tinha participação ativa e determinante no sucesso das empreitadas criminosas da organização”.