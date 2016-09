Novo método de rastreamento adaptado para todos os orçamentos.

Perdeu o seu carro e não se lembra onde de você estacionou? Isso acontece com todos nós: vagando sem rumo por estacionamentos, clicando no botão de pânico no seu chaveiro para fazer seus faróis iluminarem.

Você não precisa de um transmissor de rádio caro para vigiar o seu carro. Monitorar suas rodas por um grande olho no céu sem quebrar no banco é mais fácil do que você pensa.

Unidades de triangulação autônoma GPS e rádio podem custar centenas. E isso sem contar com a instalação e ativação (frequentemente robusta) e mensalidade associada com o serviço que você escolher. Para a maioria de nós, é um exagero. A boa notícia é que alguns dos maiores problemas da vida parecem estar desaparecendo por causa da nova tecnologia. Se você frequentemente esquecer onde estacionou seu carro, há um pequeno dispositivo e aplicativo que poderiam ser o que você está procurando.

E do que se trata?

É sobre Trackr, um dispositivo pequeno e discreto, do tamanho de uma moeda que está revolucionando o mercado.

Mas….Como funciona?

Muito fácil! Levará menos de cinco minutos para colocá-lo para funcionar. Você simplesmente precisa emparelhá-lo com seu smartphone e baixar o aplicativo gratuitoque permitirá que você o localize a qualquer momento.

Depois disso, você simplesmente tem que colocá-lo no seu chaveiro, em sua carteira ou em qualquer objeto que você deseja localizar sempre. Neste caso você só tem queescondê-lo no seu carro.

Agora basta abrir o aplicativo no seu celular e você pode ver no mapa a posição do seu dispositivo. Se você perder seu carro, basta selecionar “encontrar dispositivo” e você receberá as coordenadas do novo local.

Quanto vai me custar?

Você provavelmente está pensando que este dispositivo será muito caro… não. Esta é a melhor parte, você pode adquirir um por muito pouco, o preço é de cerca de €29. Nada mal considerando a paz de espírito.

Como comprá-lo?

Isso é fácil, você pode comprá-lo do site.

ATUALIZAR Agora você pode comprar 2 unidades e obter 1 grátis. Oferta termina em quarta-feira 21 de Setembro de 2016

Outras funções

Você esquece sua carteira com muito frequência? Esquece onde deixou as chaves? Ou quer evitar que seu animal de estimação fuja? With Trackr Com Trackr você pode também acompanhar seus pertences pessoais, simplesmente, anexando-os a qualquer coisa que você considera importante para você ou fácil de perder, você vincula ao seu Smartphone (com o aplicativo Trackr) você encontrará o que perdeu, é fácil!

Instruções detalhadas sobre como usar Trackr

Passo 1: Obtenha Trackr Obtenha Trackr deste site , você terá entregue na sua casa em cerca de 1 semana.

Passo 2: Conecte o Trackr com seu Smartphone (iPhone ou Android) e esconda-o no seu carro.