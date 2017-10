Tweet no Twitter

O programa ‘Família’ com Rosely Sayão desta semana é sobre como fazer crianças pequenas obedecerem. Acompanhe

A psicóloga Rosely Sayão fala sobre desobediência e autoridade neste ‘Família’. Ela responde a dúvida de uma mãe que tenta fazer com que seu filho de três anos a obedeça sem precisar recorrer à força. Rosely diz que tentar convencer a criança da importância dos deveres talvez não seja a melhor opção. “A obediência não é persuasão. A autoridade dá a condução e faz com qye aquilo seja cumprido”, afirma. A psicóloga ainda conta duas formas de fazer com que os pequenos realizem o que se pede.