Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Seis câmeras adquiridas por comerciantes foram instaladas na Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá. Quando tem ocorrência, PM é acionada imediatamente.

Comerciantes da Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá, fizeram uma parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) para aumentar a segurança nos comércios da região. Através do projeto Blue Night, como foi batizado, os empresários adquirem as câmeras e o monitoramento é feito pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), operado pela Polícia Militar.