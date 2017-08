Os interessados em assistir ao filmes deverão retirar seus convites sempre a partir das 7h30 da manhã ao lado da carreta.

Com a participação do Prefeito Maurício Ferreira, Secretária de Assistência Social e Primeira Dama Marisete Alberti de Souza, Secretária de Educação Maria dos Santos, Selma Ferrreira Chefe do Departamento de Cultura, Presidente da Câmara Paulo Cesar Dendena e demais secretários e o Representante e responsável do Projeto pela Caixa Segurado Claiton Santos aconteceu a primeira sessão nesta manhã.

A carreta transformada em Cinema ficará montada em frente a Prefeitura na Praça Central durante os dias 03, 04 e 05 de Agosto.

Sessões as 08h00, 10h00, 14h00, 16h00 e 19h00 nos dias 03, 04 e 05 de Agosto, em frente a Prefeitura na Praça Central.

A estrutura do Cinema é montada em uma carreta e tem capacidade para receber 80 pessoas, além de ter adaptação para portadores de necessidades especiais. Durante as sessões são distribuídos refrigerantes e pipocas gratuitamente.

O projeto “Cinema é pra você, sim” da Caixa Seguradora em parceria com o Ministério da Cultura e apoio das Secretarias do Município de Educação, Cultura e Assistência Social

Os interessados em assistir ao filmes deverão retirar seus convites sempre a partir das 7h30 da manhã ao lado da carreta.

Filmes que estarão em Cartaz