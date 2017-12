Campo Grande (MS) – O Comando da 9ª Região Militar realizará na manhã do dia 04 de dezembro, segunda-feira, a solenidade de Desativação da 30ª Circunscrição de Serviço Militar. A cerimônia será presidida pelo Comandante da 9ª RM – “Região Mello e Cáceres”, General de Brigada Carlos Henrique Teche.

O evento ocorrerá dentro do Complexo do Comando Militar do Oeste (CMO), localizado na Avenida Duque de Caxias, 1628, no Bairro Amambaí, em Campo Grande, e será prestigiado por diversas autoridades, militares, bem como convidados civis e amigos.



A inauguração do retrato do Chefe Exonerado, Coronel de Comunicações Hugo Sérgio Dias está prevista para acontecer às 09h30, no Salão Nobre da 9ª Região Militar, sendo acompanhada por distintas autoridades. Na sequência, por volta das 10h, haverá uma formatura na Praça General Lebarbenchon, diante do Pavilhão deste Grande Comando Administrativo. Imediatamente após a solenidade, será servido um coquetel aos presentes.

Histórico

A 30ª Circunscrição de Serviço Militar, subordinada diretamente ao Comando da 9ª Região Militar, tem como missão a execução, o controle e a fiscalização do Serviço Militar, no que tange ao recrutamento e à mobilização de pessoal, abrangendo o Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o município de Aragarças, em Goiás.

Sua origem remonta à Junta de Revisão e Sorteio de Cuiabá – MT, criada em 1908. Foi transferida para Corumbá – MS, em 1918, tomando a denominação de 20ª Circunscrição de Recrutamento. No ano de 1919, esta Organização Militar recebeu a denominação de 21ª Circunscrição de Recrutamento. Em 22 de janeiro de 1923, já com o nome de 22ª Circunscrição de Recrutamento, sua sede foi transferida para a cidade de Campo Grande – MS, na Avenida Afonso Pena, Nº 527.

Em 21 de junho de 1940, sua denominação foi alterada para 30ª Circunscrição de Recrutamento, recebendo sua denominação atual, 30ª Circunscrição de Serviço Militar, em 18 de abril de 1966. Instalou-se, em 10 de dezembro de 1969, na rua General Nepomuceno Costa, nº 226, onde permaneceu até 28 de fevereiro de 1997, quando foi transferida para o antigo quartel do Comando da 9ª Região Militar, na Av. Afonso Pena, nº 2.270, no centro de Campo Grande, endereço que a abrigou até janeiro de 2002. Após esta data, a sua sede foi estabelecida na Av. Duque de Caxias, nº 1628 no Complexo do Comando Militar do Oeste (CMO) até Julho de 2013, retornando para as antigas instalações na Av. Afonso Pena, 2.270, Centro.

A partir de 1º de Janeiro de 2016 a 30ª CSM passou por um processo de reestruturação experimental, onde foram criados 06 Postos de Recrutamento e Mobilização, sendo 01 PRM Central (Campo Grande-MS), 01 PRM Oeste (Aquidauana-MS), 01 PRM Sul (Dourados-MS), 01 PRM Sudoeste (Cuiabá-MT), 01 PRM Sudeste (Rondonópolis-MT), e 01 PRM Norte (Sinop-MT), mantendo as suas 197 Juntas de Serviço Militar, distribuídas por toda a sua área de jurisdição. As Juntas de Serviço Militar possuem a atribuição de efetuar os alistamentos e regularizar a situação militar dos cidadão, além de participar dos trabalhos de divulgação institucional do Serviço Militar.

Em 02 de Maio de 2017, foi publicada a Portaria Nº 394 Cmt Ex, determinando a desativação desta OM. Na Sequência a Portaria Nº 301 – EME, de 27 de Julho de 2017 regulou as medidas necessárias a desativação desta Circunscrição de Serviço Militar, prevista para 31 de Dezembro de 2017.