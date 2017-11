Tweet no Twitter

Com o objetivo de ofertar serviços de qualidade à população e manter o alinhamento entre as tropas, uma comitiva da Polícia Militar ( PM), realizou visitas técnicas nesta quinta-feira (16.11) no município de Alta Floresta (a 803 Km de Cuiabá) e nesta sexta-feira (17.11) em Peixoto de Azevedo (691 Km da capital).

Além do comandante geral da PM, coronel Marcos Vieira da Cunha, integram o grupo o comandante geral adjunto, coronel PM Paulo Serbija, o diretor de administração sistêmica, coronel PM Alexandre Mendes e o representante da seção de planejamento operacional e estatísticas, major PM Adonival Coelho.

De acordo com o comandante, o levantamento das demandas pertinentes a cada Comando Regional (CR) servirá como base para o desenvolvimento do planejamento das ações 2018.

“O aprimoramento das ações devem ser orientadas pela necessidade de cada região, por isso é importante estar “in loco” e avaliar as particularidades” destacou.

Além das necessidades, os resultados obtidos ao longo do ano também foram apresentados à comitiva. Houve redução nos índices envolvendo crimes de roubo, furto e homicídios em ambas as regionais.

Entre janeiro e outubro, em Peixoto de Azevedo, a queda mais expressiva foi no número de homicídios, de 66% nem relação ao mesmo período do ano anterior. Já em Alta Floresta, a redução foi de 35% nos crimes de roubo entre 1° de janeiro e 31 de outubro.

“Vale ressaltar que os resultados alcançados também são frutos de ações integradas entre as forças de Segurança Pública de Mato Grosso que vem unindo as instituições no enfrentamento à criminalidade em todo o Estado”, ressaltou Cunha.

Os comandantes dos municípios visitados externaram a satisfação em poder apresentar bons resultados e agradeceram a atenção do comandante geral. Em Peixoto de Azevedo, o tenente coronel PM Gildázio Silva, destacou as atividades executadas no município. “Intensificamos nossas ações de maneira pontual e investimos em prevenção. Com isso, estamos construindo novos caminhos”, falou.

Já o tenente coronel PM Eduardo Luiz Santos, responsável pelo comando do 9° CR (Alta Floresta), falou sobre a motivação à tropa com a presença da comitiva.

“Ter a presença do grupo aqui mostra que o nosso trabalho esta sendo visto, isso incentiva nossas ações”, disse o comandante.

Ainda este ano outras regiões devem receber a visita de orientação técnica do alto comando da PM, seguindo o cronograma para o fechamento do ciclo 2017. Em Peixoto de Azevedo, 70 policias participaram do evento, em Alta Floresta, cerca de 100 militares.