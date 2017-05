A seleção de atletismo de Sinop encerrou sua participação no Estadual Caixa de Atletismo sub-18, disputado neste fim de semana, dias 20 e 21, em Cuiabá, com 28 medalhas. A maior parte das conquistas veio em ouro, com 15 medalhas, seguido de 8 pratas e 5 de bronzes. Na somatória final, o grupo sinopense sagrou-se vice-campeão estadual, com 331 pontos. A primeira colocação geral ficou com Sorriso e, a terceira, com o time da capital.

“Esta foi nossa melhor competição, com ótimas marcas e que refletiu no número de medalhas de ouro”, comemorou o técnico Emerson Santos. O grupo representou Sinop em diferentes provas no estadual, como, por exemplo, 100, 200, 400 e 800 metros, revezamento 4 por 100 metros e 4 por 400 metros, saltos em altura, triplo, distância, arremessos e lançamentos e provas combinadas.

Ao todo, doze atletas participaram da competição, dos quais 9 pela categoria adulto e outros 3 pela sub-18. O desempenho no Estadual de Atletismo, por meio dos índices alcançados, pode assegurar vagas em campeonatos nacionais.

De acordo com a Federação de Atletismo de Mato Grosso, em junho, atletas mato-grossenses têm novos desafios nas pistas, sejam em eventos realizados neste estado, ou também fora, em competições nacionais. Na lista de competições estão, por exemplo, festival de saltos, Troféu Brasil de Atletismo, Campeonato Brasileiro sub-18, entre outros.