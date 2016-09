coluna-do-benito

Dep. Pedro Satélite 1 – Ao longo de seus mandatos políticos, ajudou a população de Guarantã Do Norte-MT e região com milhares de passagens para gente doentes como também milhares de internações de pessoas também doentes. Hoje se, muitas vidas ainda vivem neste nortão é graças a esta ajuda. No que tange a saúde, trouxe também diversas ambulâncias e esta chegando mais uma, soma-se também a reforma do hospital municipal de Guarantã do Norte -MT. E com uma emenda de 2 milhões para o hospital regional de Peixoto de Azevedo- MT que atende também os doente de Guarantã do Norte .

Dep. Pedro Satélite 2 – Como todos sabem dificilmente tem uma obra em Guarantã Do Norte e região, que não seja emenda deste Deputado. Nesta eleição municipal o Deputado esta apostando boa parte de seu prestigio ao apoiar os candidatos Marcelão e seu filho Marcio Satélite. Vejam bem, caso ele perca esta a eleição, vai dificultar a sua reeleição e com esta brincadeira, poderemos não termos deputado e isto é grave.

É importante refletirmos, o estado de Mato Grosso tem 141 municípios e apenas 24 Deputados e Guarantã do Norte tem o privilegio e a honra de ter um. E nestas circunstancias, não podemos nos dar o luxo de errarmos o voto, achando que a eleição esta ganha. Digo mais, nem todos os Deputados restantes juntos, dariam ao povo de Guarantã as milhares de passagens e internamentos hospitalares que nosso Deputado deu. Portanto vamos reconhecer e valorizar.

Tenho minha admiração pelo Deputado, onde vi em suas reuniões politicas que apoia o candidato Marcelão, também 55, onde ambos Pedro e Marcelão, pedem aos cabos eleitorais e correligionários, que se abstenham em criticar os adversários, respeitando os mesmos dizendo: – Somos todos da mesma cidade e amigos e não podemos perder nossa amizade. Realmente, respeito é bom e todos gostam. Parabéns. Têm mais, todas as reuniões são iniciadas com uma oração e isto me comove.

Inédito 1 – Um dos candidatos a prefeito em Guarantã Do Norte – MT tem em seu programa ou plano de governo um plano inédito, o projeto de junto com a sociedade organizada, meios de comunicações e educandários do município, conclamar a população frequentemente a frequentarem a sua igreja, “sem distinção de credos”. Segundo o plano, os Pais que levam seus filhos a igreja, dificilmente os buscarão numa delegacia, pois quem tem Deus no coração, não mata, não rouba, não estupra e não se droga, consequentemente diminuiremos em muito a criminalidade.

Inédito 2 – segundo o plano: Se pegarmos num presidio dez bandidos e perguntarmos se eles frequentavam a igreja na época dos crimes, com certeza dirão que não. A mesma coisa ocorre com pais de família com certos procedimentos dos filhos, ate no casamento e negócios, se interrogando: – Onde eu erei? Talvez seja por estarmos afastado de Deus, ou seja, da igreja.

Inédito 3 – O plano é regido por um manual que orientara também a “moral e cívica”, onde o candidato espera termos uma juventude mais ativa, ainda mais educada, colaborando com a cidade e uma sociedade mais justa, com os menos favorecidos pela sorte. E por fim, atingirmos o objetivo maior desta vida terrena, que é chegarmos ao lado de Deus. Se o plano der certo, vão faltar igrejas e o crime vai diminuir consideravelmente. O plano é do “55” ou seja, Marcelão.

Caso o candidato Marcelão ganhar a eleição e o plano “vamos frequentar a igreja,” tiver o apoio popular com bom resultado, este mesmo plano será estendido a todo o estado de Mato Grosso, através do Dep. Pedro Satélite, que vê o mesmo com bons olhos.

Por: Antônio Benito Signor

À hora do voto: Começou a corrida “política municipal”, que com certeza será a mais barata de todos os tempos, onde serão eleitos vereadores e prefeitos. O político que mostrar ostentação, (que tem poder econômico para gastar), com certeza a população vai se omitir de votar nele.

Guarantã do Norte – MT esta com nada mais nada menos do que quatro candidatos a prefeito, ou seja: Sr. Marcelo de Castro (Marcelão) pelo 55 PSD, Laurinho Ramos, 22 PR, Érico Stevão 10 PRB e Nabson Nattan 12 PDT.

Frase do Papa Francisco, este que defende todas as religiões (por isto é tão querido), aonde ele diz: “Envolver-se na política é uma obrigação cristã, nós não devemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Se a política em parte está suja é porque as pessoas de bem, não assumiram ela, com o espírito da honestidade”.

A procura da honestidade e competência na semelhança da frase do Papa Francisco, ouvi de diversas pessoas que conheceram a administração do candidato Marcelão (55), quando presidente da câmara de vereadores, que com economia e boa administração, devolveu a prefeitura um milhão de reais, provando sua honestidade, por esta razão muitos eleitores prometem votarem nele. (Na realidade honestidade é obrigação de todos os políticos), mas infelizmente não ocorre no Brasil.

Câmara De Vereador es de Guarantã devera nesta eleição ser renovada em mais de 50% devido à falta de ação (neste ultimo ano) dos vereadores no que tange o dinheiro publico, onde elevaram o salario de certos servidores da câmara de forma abusiva, muito além da inflação e com uma arrecadação recorde, não devolveram sequer um tostão à prefeitura e quase não se viu vereadores protestarem contra tais gastos. Ai se pergunta, se a câmara não consegue controlar seus próprios gastos, como vão conseguires fiscalizarem a prefeitura?

Entrando com todo gás: O então vereador Valentim Pazini PSD, que na eleição passada deixou de se reeleger por apenas 20 votos, estará cobrando os eleitores dos bairros Cidade Nova, São Cristóvão e Treze de Maio, onde foi seu o projeto asfáltico com calçada e grama e muito bem feito pela administração Sandra e Marcelão. Realmente foi dele o projeto.

Outros que entram com todo o gás é o Sr. Ronaldo Picolotto e o Sr. Laércio Dal Sochio ambos do PSD apostando em serviços já prestados a sociedade, que preenchem a grande lacuna do “NOVO”, ou seja, para os que querem mudança na câmara de vereadores, como também tem raízes de honestidade, que está tão raro no setor político. Temos uma relação de inúmeros novos candidatos a exemplo:, (Maria) Socorro, Léo Schaefer, Irmão Alexandre. Na próxima coluna citaremos mais nomes.

O Sonho Acabou 1- isto é que lamentam certos pais de alunos da rede publica estadual, que devido a greve de alguns pouquíssimos professores, não poderão gozarem das tão sonhadas e merecidas viagem de ferias. Isto é lamentável, verifiquei num colégio estadual em um grupo de 36 professores, apenas 5 entraram em greve,

O Sonho Acabou 2 – O mais triste destas greves a nível estadual é que sempre as mesmas pessoas, (minoria contraria) lotam o ambiente da greve e acabam aprovando, onde é mais politica do que profissional. A exemplo as cidades do interior “não fazem diferença com a mídia das capitais”, portanto poderiam muito bem cumprirem o calendário escolar.

Culturas Diferentes: Sasha Obama de apenas “quinze anos” filha do presidente dos Estados Unidos deixou as mordomias da Casa Branca para trabalha de caixa num Restaurante de Frutos Do Mar e também limpar mesas e prepara o restaurante para abertura diária.

No Brasil pra começar, de menor é proibido trabalhar para se sustentar, mas não é proibido se prostituir, Isto é lamentável.

Por: Antonio Benito Signor.