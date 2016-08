À hora do voto: Começou a corrida “política municipal”, que com certeza será a mais barata de todos os tempos, onde serão eleitos vereadores e prefeitos. O político que mostrar ostentação, (que tem poder econômico para gastar), com certeza a população vai se omitir de votar nele.

Guarantã do Norte – MT esta com nada mais nada menos do que quatro candidatos a prefeito, ou seja: Sr. Marcelo de Castro (Marcelão) pelo 55 PSD, Laurinho Ramos, 22 PR, Érico Stevão 10 PRB e Nabson Nattan 12 PDT.

Frase do Papa Francisco, este que defende todas as religiões (por isto é tão querido), aonde ele diz: “Envolver-se na política é uma obrigação cristã, nós não devemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Se a política em parte está suja é porque as pessoas de bem, não assumiram ela, com o espírito da honestidade”.

A procura da honestidade e competência na semelhança da frase do Papa Francisco, ouvi de diversas pessoas que conheceram a administração do candidato Marcelão (55), quando presidente da câmara de vereadores, que com economia e boa administração, devolveu a prefeitura um milhão de reais, provando sua honestidade, por esta razão muitos eleitores prometem votarem nele. (Na realidade honestidade é obrigação de todos os políticos), mas infelizmente não ocorre no Brasil.

Câmara De Vereador es de Guarantã devera nesta eleição ser renovada em mais de 50% devido à falta de ação (neste ultimo ano) dos vereadores no que tange o dinheiro publico, onde elevaram o salario de certos servidores da câmara de forma abusiva, muito além da inflação e com uma arrecadação recorde, não devolveram sequer um tostão à prefeitura e quase não se viu vereadores protestarem contra tais gastos. Ai se pergunta, se a câmara não consegue controlar seus próprios gastos, como vão conseguires fiscalizarem a prefeitura?

Entrando com todo gás: O então vereador Valentim Pazini PSD, que na eleição passada deixou de se reeleger por apenas 20 votos, estará cobrando os eleitores dos bairros Cidade Nova, São Cristóvão e Treze de Maio, onde foi seu o projeto asfáltico com calçada e grama e muito bem feito pela administração Sandra e Marcelão. Realmente foi dele o projeto.

Outros que entram com todo o gás é o Sr. Ronaldo Picolotto e o Sr. Laércio Dal Sochio ambos do PSD apostando em serviços já prestados a sociedade, que preenchem a grande lacuna do “NOVO”, ou seja, para os que querem mudança na câmara de vereadores, como também tem raízes de honestidade, que está tão raro no setor político. Temos uma relação de inúmeros novos candidatos a exemplo:, (Maria) Socorro, Léo Schaefer, Irmão Alexandre. Na próxima coluna citaremos mais nomes.

O Sonho Acabou 1- isto é que lamentam certos pais de alunos da rede publica estadual, que devido a greve de alguns pouquíssimos professores, não poderão gozarem das tão sonhadas e merecidas viagem de ferias. Isto é lamentável, verifiquei num colégio estadual em um grupo de 36 professores, apenas 5 entraram em greve,

O Sonho Acabou 2 – O mais triste destas greves a nível estadual é que sempre as mesmas pessoas, (minoria contraria) lotam o ambiente da greve e acabam aprovando, onde é mais politica do que profissional. A exemplo as cidades do interior “não fazem diferença com a mídia das capitais”, portanto poderiam muito bem cumprirem o calendário escolar.

Culturas Diferentes: Sasha Obama de apenas “quinze anos” filha do presidente dos Estados Unidos deixou as mordomias da Casa Branca para trabalha de caixa num Restaurante de Frutos Do Mar e também limpar mesas e prepara o restaurante para abertura diária.

No Brasil pra começar, de menor é proibido trabalhar para se sustentar, mas não é proibido se prostituir, Isto é lamentável.

Por: Antonio Benito Signor.