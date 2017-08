Policiais militares conseguiram sair da mata após também ficarem perdidos por cerca de 2h. As crianças estavam arranhas e assustadas.

Duas crianças foram resgatadas na madrugada desta sexta-feira (11) de uma mata localizada na região de 1º de Maio, em Colniza (1.078km de Cuiabá/MT) por uma equipe por policiais militares e uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a soldado Cláudia Kafer, que participou do resgate, a Polícia Militar do município recebeu uma ligação de um familiar por volta das 00h20 desta madrugada relatando que dois irmãos de 8 e 10 anos haviam entrado numa mata de manejo florestal na frente do sítio da família por volta das 16 ou 17 horas para buscar um enxadão.

Como estavam demorando, o pai foi atrás, porém retornou depois de muito tempo sem encontrá-los.

“Assim que recebemos a ligação entramos em contato com a equipe de Bombeiros e deslocamos para o local. Nos dividimos e entramos na mata por volta de 00h30 até que às 02h15 da manhã dois soldados encontraram as crianças. Como haviam se distanciado da outra equipe, não conseguiram encontrar de imediato o caminho de volta”, relata Kafer.

Após muito tempo de caminhada, encontraram mais dois policiais militares. O grupo continuou tentando sair da mata, pois a equipe do Corpo de Bombeiros estava longe, em buscas.

Após aproximadamente 1h45min de caminhada, cerca das 4h da manhã, ouvirama sirenes da viatura do Corpo de Bombeiros, conseguiram nortear e encontrar a saída.

As crianças estavam bastante arranhadas de espinhos. Tinham feito uma cama com folhas de coqueiro para descansar.

“Fiquei muito emocionada. Estava com medo do pior. Aqui tem muita onça”, disse a soldado Kafer aoCircuito Mato Grosso.

Participaram do resgate:

Equipe Bombeiros

SUB TENENTE BM ARILSON

3° SGT BM TIVIROLLI

SD BM BARROS

Equipe da Polícia Militar

SD PM CLAUDIA

SD PM JÚLIO CÉSAR

SD PM OLIVEIRA

SD PM MIRANDA

SD PM CORONADO

Crianças já com a família e ao lado dos policiais e bombeiros que participaram do resgate