A coligação “Grupo novo para um tempo novo” dos candidatos a prefeito por Guarantã do Norte/MT, Nabson Natan (PDT) e do seu vice Gerson Camiram (PSDB), estarão enfrentando problemas com a Justiça eleitoral. É que, na noite da quarta-feira (14/09) a Justiça Eleitoral recebeu denúncias de que o grupo estaria comprando votos em uma reunião que estava acontecendo no bairro 13 de Maio.

O representante do cartório eleitoral do município solicitou ajuda da Policia Militar e Civil e se deslocaram até o endereço onde estava acontecendo a reunião política. É que, a referida reunião estava acontecendo em um local anexa a um estabelecimento comercial aonde vende bebida e na denúncia o denunciante dizia que os candidatos da coligação estavam patrocinando bebidas as pessoas presentes.

Os matérias de campanha da coligação foram apreendidos e várias pessoas que fazem parte da coligação, foram encaminhadas a Delegacia Judiciaria de Policia Civil e após prestarem depoimento foram liberadas. Após o delegado de polícia concluir o inquérito, será encaminhado para o Juiz eleitoral da comarca de Guarantã do Norte e o mesmo encaminhará para o tribunal Superior Eleitoral, para as medidas cabíveis.

Em entrevista ao Site Roteiro Noticias o candidato Nabson Natan, disse que, a sua atividade política estava acontecendo ao lado de um estabelecimento comercial, o mesmo local em que outros candidatos promoveram suas reuniões. Ele relatou que, tudo o que aconteceu foi simplesmente para tentar desestabilizar sua campanha que vem, em uma crescente, onde a população de Guarantã clamam por mudanças, ele e seu grupo de candidatos a vereadores são a opção para essa mudança.

Nabson vai mais além, quando ele disse que, todos os dias pessoas lhe procuram para relatar que, seus adversários estão distribuindo passagem, consultas médicas, vale combustível para adesiva carro e muitas outros tipos de compra de votos. “Isso é o desespero dos nossos adversários, estamos liderando nas aceitações dos eleitores, onde a população clama por mudanças e nós somos a melhor opção para o município”

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias