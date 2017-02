A guarnição imediatamente deslocou-se na captura do acusado que foi encontrado e dado voz de prisão.

Uma cobrança de dívida quase acabou em tragédia neste fim de semana em Confresa, segundo consta no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar a vítima foi até a casa de um cidadão vulgo fusquinha cobrar-lhe uma dívida de um dinheiro que o havia emprestado.

Nos relatos da vítima, disse que o cidadão partiu para cima com agressividade e usando de uma faca de cabo branco com uma lamina grande desferiu um golpe que atingiu a região do ombro fazendo um corte de cerca de 15CM, a vítima prontamente procurou o batalhão da Polícia Militar e narrou o caso, a guarnição imediatamente deslocou-se na captura do acusado que foi encontrado e dado voz de prisão.

O caso que ficou registrado como Lesão corporal pode ser interpretado pela justiça como tentativa de homicídio e assim agravar ainda mais a situação do vulgo fusquinha, e ele poderá ganhar um tempo na prisão para acalmar os nervos.