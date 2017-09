Meteorologista Fabiana Weykamp explica que essa chuva ainda é muito isolada e acontece apenas em Mato Grosso MS.

A segunda quinzena do mês setembro vai começar com algumas mudanças no regime de chuva em especial na Região Centro-Oeste do Brasil. O retorno das pancadas de chuva será observado, ainda que pontualmente, em áreas do estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Na próxima semana uma nova frente fria vai levar um pouco de chuva para Santa Catarina e o Paraná conseguindo romper parcialmente o bloqueio da forte massa seca sobre a Região Sul. Um pouco dessa chuva também vai chegar ao sul de Mato Grosso do Sul.

Simultaneamente, a umidade do Norte do Brasil começa a descer em direção ao Centro-Oeste e isso vai favorecer a ocorrência de algumas pancadas de chuva. A meteorologista Fabiana Weykamp explica que e ssa chuva ainda é muito isolada e acontece apenas em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, e não reverte o quadro de seca, pois os volumes acumulados ainda serão baixos. Goiás e o Distrito Federal vão continuar secos, por enquanto.

Na segunda quinzena de setembro a chuva também será observada em áreas do sul e leste de São Paulo, no norte do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Essa mudança no padrão de circulação atmosférica começa a ocorrer no período normal do ano para o retorno das pancadas de chuva, coincidindo com os últimos dias do inverno e a entrada da primavera.