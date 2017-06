Ele foi visto por último no domingo (28/05), em sua residência, onde estava com alguns amigos e após sair para encontrar um homem, acabou não retornando.

Clevisson Cardoso da Silva de 38 anos, morador de Matupá, completou um mês hoje, quarta-feira (28/06), de desaparecido. Ele foi visto por último no domingo (28/05), em sua residência, onde estava com alguns amigos e após sair para encontrar um homem, acabou não retornando.

Clevisson conhecido também como Maninho ou Tizil, é irmão do Presidente da Câmara Municipal de Matupá, Cleber Cardoso.

A moto de Clevisson foi encontrada com a chave na ignição em um trecho da BR-163. O local fica a um quilômetro de onde ele mora.

O mesmo trabalha em fazendas e frequentemente ele viaja, mas sempre que saí, ele avisa para alguém da família que está viajando e para onde está indo. Até o momento não foi encontrado nenhum sinal de onde o mesmo possa estar.

O caso foi registrado na Polícia Civil, onde estão investigando o desaparecimento. A investigação, porém, segundo a Polícia Civil, tramita em segredo.

Qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Clevisson, entre em contato com a Polícia pelo 190 ou (66) 99649-9250 falar como Cleber.

Outro caso

O engenheiro agrônomo Éder Tadeu Maciel da Costa, de 29 anos, de Água Boa, completou um mês no dia 05 de junho, sem nenhuma pista do paradeiro dele. Nem a Polícia Civil, que investiga o caso, nem a família dele têm indícios do que aconteceu com o agrônomo.

Antes de sumir, ele deixou marcas em uma lavoura de milheto, cujas imagens foram capturadas com um drone. A caminhonete da empresa em que ele trabalha foi encontrada abandonada nessa plantação. Conforme a polícia, não havia marcas de sangue no veículo e nenhuma pista do que poderia ter acontecido com a vítima.

A mulher de Éder, Letícia Mendes, disse que a família vive dias de angústia por não saber onde o marido está. “Trinta dias sem resposta”, lamentou. Letícia e os parentes do agrônomo não têm nenhuma suspeita de onde ele esteja. O telefone dele está desligado.