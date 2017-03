Os vereadores fizeram questão da presença do Presidente da Associação Ari Felisberto conhecido como “Patoco”, e também do vice-presidente Edimir Queiroz no encontro com os deputados, para somar forças nas reivindicações apresentadas pelos parlamentares.

Durante o Encontro Regional do PMDB que ocorreu em Sinop no ultimo sábado (25-03), os vereadores Paulo Carletto (PSB) e o presidente da Câmara Cleber Cardoso (PMDB), estiveram acompanhando os representantes da Associação dos Produtores da São José União (APROJUM) em uma conversa com o Deputado Estadual Silvano Amaral e o Deputado Federal Carlos Bezerra.

Os vereadores fizeram questão da presença do Presidente da Associação Ari Felisberto conhecido como “Patoco”, e também do vice-presidente Edimir Queiroz no encontro com os deputados, para somar forças nas reivindicações apresentadas pelos parlamentares.

Na oportunidade foi entregue um documento para Silvano Amaral cobrando um barracão para que a Associação possa se estruturar. Já para Carlos Bezerra o documento protocolado é o pedido de uma Patrulha Mecanizada, para auxiliar nos trabalhos dos associados.

A expectativa tanto dos representantes da APROJUM, quanto dos vereadores é que os pedidos possam ser atendidos, o que será um grande beneficio para a Gleba São José União no interior de Matupá.

Recentemente Cleber e Paulinho estiveram presentes na eleição que compôs a nova diretoria da Associação, e na ocasião os vereadores se comprometeram em buscar recursos para angariar benefícios para a APROJUM.