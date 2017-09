O vereador e presidente da Câmara Municipal Cleber Cardoso (PMDB) apresentou ao poder executivo na ultima Sessão Ordinária uma indicação solicitando a aquisição de uma patrulha mecanizada para atender a APROJUN Associação dos Produtores Rurais do PA São José União no interior do município.

“O objetivo principal é beneficiar a agricultura familiar, que por muitas vezes passa por dificuldades, não somente para plantar ou colher, mas pela falta de acesso e condições de escoamento de sua produção, sem dúvida nenhuma, a patrulha complementa e colabora com o crescimento da agricultura local;” destacou o presidente da Câmara.

Ainda segundo o vereador a patrulha poderá ser usada sob a supervisão e a gestão da Secretaria de Agricultura do Município, os auxílios poderão ser realizados em todas as propriedades rurais, daquela região, no preparo da terra, plantio e a colheita, assim como no combate dos focos de incêndio, caso venha a ocorrer.