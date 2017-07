A Cufa de Matupá é outro projeto que deixa de ser um sonho e passa a se tornar realidade no município, graças à dedicação e empenho de todos os voluntariados envolvidos no projeto.

São pessoas de vários segmentos da sociedade que abraçaram a causa social e em junção com o Projeto Associação Cultural e Esportiva Cidade Alta foi possível instituir a CUFA Matupá, a qual já oferece para as crianças e adolescentes carentes aulas de dança, capoeira e futsal.

Na manhã deste domingo (02-07) o presidente da Câmara Municipal Cleber Cardoso (PMDB), esteve visitando o projeto acompanhando o deputado estadual Silvano Amaral, o qual fez questão de vir pessoalmente conhecer o projeto e na oportunidade se comprometeu ser parceiro e viabilizar através da Assembleia Legislativa recursos para que a CUFA possa ter andamento e desenvolvimento.

Cleber Cardoso afirmou o quanto esse trabalho é fundamental para a inclusão social, e reforçou que a Câmara Municipal sempre apoiará projetos louváveis como é o caso da CUFA Central Única das favelas.

O presidente da Câmara também enalteceu o trabalho do Professor de Capoeira Claudinei Jatobá, da professora de dança Marcia Maciel e ainda a equipe do grupo “Amigos do futebol”, os quais são responsáveis pelos treinos de futebol, como por exemplo o professor Sassá, o Cassio, Argeu e demais voluntários, inclusive os vereadores Lenon de Abreu, Bruno Mena e Paulinho Carletto, bem como do presidente Leandro Lima e todos os membros do projeto, os quais vem realizando um trabalho importantíssimo para o município de Matupá.