Os motoristas foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-163, entre os municípios de Matupá e Nova Santa Helena, na noite de sábado (31-12). Quatro condutores foram presos acusados de estarem sob efeito de álcprool acima do permitido e um por conduzir veículo com habilitação falsa.

Em Matupá, o aparelho que mede o grau de alcoolemia no sangue (bafômetro) apontou 0.72 miligrama por litro, no condutor de uma Honda Biz. No mesmo trecho, pouco tempo depois, o motorista de uma Toyota Hilux foi abordado e submetido ao teste do bafômetro, que identificou 0.93 miligrama. Ambos foram presos e apresentados a autoridade policial. Eles devem responder por crime de trânsito, além de pagarem multas de aproximadamente R$ 3 mil.

Em Nova Santa Helena, um homem de 25 anos foi preso por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por condução sob efeito de álcool, em 0.93 miligrama. Além disso, o passageiro de 44 anos, também foi detido por entregar o veículo a pessoa sem condição de conduzi-lo. As autuações ultrapassam os R$ 7 mil.

No mesmo município, o motorista de 65 anos foi preso por conduzir veículo (maraca e modelo não informados) com a Carteira Nacional de Habilitação falsa. Ele foi encaminhado à delefacia de Polícia Civil de Itaúba e responderá pelo crime de uso de documento público falso ou adulterado.

Segundo a PRF, as fiscalizações foram intensificadas na BR-163 e não foram registrados acidentes na ‘Virada do Ano’, no Nortão.