As condições da MT 322, antiga BR 080, principal via de ligação entre a região do Araguaia e Nortão do estado, continua em situação crítica. As fortes chuvas que atingem a região aliada a falta de manutenção tem contribuído para que alguns trechos fiquem próximos do caos.

São buracos, atoleiros, pontes de madeira comprometidas e um tráfego intenso de carretas em ambas as direções, o trecho, quase que em sua totalidade é feito sem pavimentação asfáltica e cerca de 50 quilômetros estão quase que intransitáveis.

Com a situação a cena mais comum do trecho são carros e carretas atoladas e veículos sendo puxados. Nesta semana a equipe de reportagem da Continental percorreu o trecho e encontrou mais uma vez o drama de quem precisa utilizar a via.

“Estamos aqui sem saber o que fazer, estou atolado, a situação é intrafegável não temos repostas é uma situação vergonhosa” disse Osvaldo um dos motoristas abordados pela reportagem.

Em entrevista o motorista ainda deu uma sugestão às autoridades, que coloquem uma placa na entrada da via, informado a situação, que segundo ele é intrafegável. Ao longo dos 300 km da estrada sem pavimento as histórias vão se repetindo, o que muda são os personagens de uma mesma realidade, a falta de condições de trafegabilidade.A situação da via é tão crítica que em alguns casos é necessário o uso de dois veículos para conseguir desatolar os que já estão parados no trecho.

Em outro caso nossa equipe encontrou um motorista que estava a 5 dias no trecho esperando o socorro vim através de uma PC, aos que passam pela via ele pede água para se manter até o socorro chegar.

“A situação aqui não é fácil, é crítica as condições dessa via” desabafou ele. A estrada liga a região Norte com o Xingu, sendo também a principal rota do escoamento da produção agrícola da região. No primeiro semestre de 2015 no mês de Março uma comitiva formada pelo secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Duarte, prefeitos e lideranças do Araguaia percorreram o trecho e na época se comprometeram a analisar a situação e apontar soluções para as demandas colhidas, porém até o momento não houve avanços.

Procurada para comentar a situação a Secretária Estadual de Infraestrutura, a SINFRA reconheceu a situação e disse que as fortes chuvas que atingem a região prejudicam a agilidade dos trabalhos de recuperação do trecho, que segundo a secretária estão sendo executados.