Conhecido como Geminídios, fenômeno acontece todo ano em dezembro.

Uma das mais espetaculares chuva de meteoros do ano ficarão visíveis na madrugada desta quinta-feira, dia 14. Conhecido como Geminídios, o fenômeno acontece anualmente, sempre em meados de dezembro.

Em 2017, a chuva de meteoros foi prevista para os dias 13 e 14. Na madrugada desta quarta já foi possível ver as estrelas cadentes no céu. Os meteoros dessa chuva são lentos, por isso podem ser assistidos com mais facilidade.

Porém, segundo os meteorologistas, o melhor momento para observação será nesta quinta, entre 1h e 3h da manhã. Para acompanhar é recomendável estar em um lugar com pouca ou nenhuma iluminação artificial.

Acredita-se que a intensidade das Geminídios esteja aumentando a cada ano. Nos últimos anos, foram registradas as passagens de 120 a 160 meteoros por hora.

Os meteoros são formados pelo atrito de rochas e detritos que se soltam dos astros em alta velocidade com a atmosfera da Terra, formando um traço brilhante. Em alguns períodos do ano, a Terra passa por órbitas de cometas e asteroides, que são repletas desses detritos. O Geminídios acontece justamente quando nosso planeta orbita a constelação de Gêmeos.

Quem estiver no Norte e no Nordeste do Brasil terá uma vista mais privilegiada, mas as estrelas cadentes serão visíveis em todo o país.