Forte chuva em Campo Novo do Parecis voltou a preocupar moradores. Em fevereiro, três mil pessoas ficaram desabrigadas após inundação.

O município de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, voltou a ter pontos de alagamento nesta quinta-feira (2), após uma forte chuva cair durante a manhã. Segundo a Defesa Civil, das 9h às 11h choveu 113 milímetros. A situação mais crítica, novamente, foi registrada no Bairro Jardim das Palmeiras, que em fevereiro ficou inundado após dois dias de chuva intensa.

Dessa vez, duas famílias ficaram desabrigadas por conta do alagamento no bairro, segundo informações da prefeitura municipal. A situação é diferente da inundação de fevereiro, quando três mil pessoas ficaram desabrigadas e perderam móveis e roupas por conta da chuva. O prejuízo também foi registrado nas lavouras, na ocasião.

De acordo com a prefeitura, para tentar resolver a situação, o município trabalha com o serviço de bombeamento, que joga na área rural a água acumulada. O sistema tem capacidade para escoar 160 mil litros de água por hora. A previsão é de que o trabalho seja concluído em cinco dias. A prefeitura teme, porém, que a situação se agrave caso volte a chover no município.

Situação de emergência

O prefeito de Campo Novo do Parecis, Rafael Machado (PSD), decretou situação de emergência no município no dia 12 de fevereiro. A situação foi reconhecida pelo governo federal no dia 17 daquele mês e a administração municipal deve receber recursos da união para ajudar a amenizar os prejuízos.

Para ajudar as famílias desabrigadas, foram realizadas campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e kits de higiene, que posteriormente foram distribuídos às vítimas do alagamento, que ficaram alojadas em escolas públicas na cidade.