Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Obra, que começou a ser construída em 2013, tem extensão de 1.341 e liga as províncias de Yunnan e Guizhou.

A China inaugurou nesta quinta-feira a ponte mais alta do mundo, que se eleva 565 metros acima do rio Nizhu e liga as províncias de Yunnan e Guizhou, segundo informações da rede de televisão oficial “CCTV”.

A ponte de Beipanjiang, com uma extensão de 1.341 metros e um custo de 1 bilhão de iuanes (cerca de 470,16 milhões de reais), começou a ser construída em 2013 e foi finalizada em setembro. Mais de 1.000 engenheiros e técnicos participaram da construção deste viaduto suspenso.

Localizada sobre o vale de Beipanjiang, se trata da ponte com uma maior distância vertical entre sua plataforma e a superfície terrestre, com uma altura equivalente a de um edifício de duzentos andares, segundo o departamento de transportes de Guizhou.

Esta infraestrutura inaugurada hoje faz parte de uma estrada que une as cidades de Hangzhou, capital da província de Zhejiang, e Ruili, em Yunnan.

(Com Agência EFE)