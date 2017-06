Oito pessoas morreram, entre elas o autor do ataque, e 65 ficaram feridas.

A explosão na entrada de um jardim de infância na China, que deixou oito mortos nessa quinta-feira, foi provocada por uma bomba fabricada por um jovem com problemas de saúde, anunciaram as autoridades locais. Identificado como Xu, o autor da explosão também morreu.

“Material explosivo foi encontrado no apartamento do homem de 22 anos”, afirma um comunicado divulgado pelo ministério da Segurança Pública de Fengxian, cidade do leste do país onde aconteceu a tragédia.

O criminoso escreveu as palavras “morte” e “destruição”, entre outras, em uma parede de seu apartamento

O homem, afetado por um distúrbio do sistema nervoso que pode provocar problemas cardíacos e de pressão arterial, havia abandonado os estudos, mas trabalhava, afirma o comunicado da polícia, sem revelar outros detalhes.

A explosão matou oito pessoas e deixou 65 feridos. As imagens divulgadas pela imprensa estatal mostravam crianças e mulheres sentadas no chão, algumas cobertas de sangue.

Um morador afirmou à agência de notícias France Presse que centenas de crianças frequentam a escola e que as vítimas eram em sua maioria pessoas que esperavam os alunos na saída das aulas.

Alunos e professores estavam nas salas no momento da tragédia e nenhum deles foi atingido, de acordo com as autoridades.Um sobrevivente afirmou que as portas da escola abriram às 16h50 (5h50 de Brasília) e a explosão aconteceu em seguida. Mas as crianças ainda não haviam iniciado o procedimento de saída.

O ministro da Segurança Pública, Guo Shengkun, ordenou uma investigação “rápida” e exigiu “controles reforçados”, segundo a agência oficial Xinhua.

Outros ataques

No ano passado, um homem de 29 anos, com uma grande dívida, feriu quatro pessoas em um aeroporto de Xangai ao detonar uma bomba de fabricação caseira, antes de cortar o pescoço.

Em 2015, um desempregado provocou uma explosão em um parque da província Shandong. O autor do ataque e outra pessoa morreram na ação, que deixou 24 feridos.

Em 2013, um homem de cadeira de rodas explodiu uma bomba de fabricação caseira no aeroporto internacional de Pequim. Ele afirmava protestar contra a brutalidade policial e foi condenado a seis anos de prisão.

Nos últimos anos também foram registrados atentados com explosivos atribuídos pelas autoridades aos “extremistas” uigures (minoria muçulmana que vive em Xinjiang, noroeste da China), incluindo um atentado suicida com caminhão-bomba na emblemática praça Tiananmen (Paz Celestial) de Pequim em 2013.