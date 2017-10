Aos 59 anos e muito debilitada, Mama recebeu a visita do velho amigo e a sua reação ao vê-lo é de marejar os olhos.

A chimpanzé Mama emocionou a internet nesta quarta-feira com um registro de um encontro com seu primeiro amigo humano. Mama morreu no ano passado, mas um vídeo de sua última semana de vida voltou a rodar nas redes sociais e as pessoas não estão sabendo lidar com tanto amor.

O professor Jan Van Hooff fundou a colônia de chimpanzés no zoológico Royal Burguers em Arnhem, na Holanda, na qual Mama era a matriarca – e Van Hooff, seu primeiro cuidador. No ano passado, aos 59 anos e muito debilitada, Mama recebeu a visita do velho amigo e a sua reação ao vê-lo é de marejar os olhos.

Quando Mama percebe a presença do amigo, o abraça inúmeras vezes e passa a mão nos cabelos de Jan.