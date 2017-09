O prefeito Érico acompanhado pelo deputado Dilmar Dal”bosco líder no governo na AL, esteve reunido com o secretário-chefe da Casa Civil José Adolpho Lima Avelino Vieira onde diversos assuntos foram deliberados.

Entre os assuntos o prefeito Érico cobrou do secretário o pagamento do convenio das festividades do município que ocorreram no mês de junho, foram discutidos também segurança pública, saúde e diversos convênios que estão em andamento no município.

Na pauta de discussão esteve também à implantação do Corpo de Bombeiros em Guarantã do Norte, o secretário José Adolpho assinou termo de compromisso com o município. O referido Termo define que o município deverá viabilizar o terreno com a devida infraestrutura e o estado providenciará o efetivo e os equipamentos. A parceria garantirá a implantação de uma Unidade do Corpo de Bombeiros no Município de Guarantã do Norte.