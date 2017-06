Hoje no Botafogo, volante foi vaiado por torcedores do ex-clube, e afirmou que faltou respeito, especialmente por história na equipe e por ter perdido amigos em tragédia.

A importância de Bruno Silva para a equipe do Botafogo é quase unanimidade entre a torcida do Alvinegro. Artilheiro da equipe no Brasileiro até aqui, com quatro gols marcados, o volante teve mais uma boa atuação na vitória de 2 a 0 contra a Chapecoense, com uma assistência. Apesar disso, o jogador também teve motivos para ficar chateado. Durante a partida, o jogador recebeu vaias dos torcedores da Chapecoense, clube onde teve destaque. Em entrevista no fim do jogo, Bruno disse que faltou respeito em sua recepção e classificou o episódio como “ingratidão” (assista ao vídeo).

– Ingratidão. Pelo o que eu vivi aqui, e aconteceu essa tragédia ainda, os meus amigos que estavam aqui foram embora, infelizmente. Acho que tem que ter respeito, é a primeira vez que eu estou voltando aqui, acho que estão sendo ingratos demais – disse.

O volante teve passagens pela Chapecoense entre 2014 e 2015. No total, foram 53 jogos pela equipe catarinense, com cinco gols marcados. Números que ajudaram a Chape a se manter na Série A nas temporadas de estreia. Em 2016, acertou com o Botafogo e, desde então, vem se afirmando como um dos principais nomes do elenco.

Durante o “Troca de Passes”, o antes jogador e agora comentarista Roger Flores se solidarizou com o pensamento de Bruno Silva. Para ele, há uma cultura no futebol brasileiro de desvalorizar os jogadores que enfrentam um ex-clube. A primeira ação do torcedor, portanto, é vaiar o atleta, fato que não deveria acontecer na opinião do analista.

– Em relação aos ídolos que passam por alguns times, quando é recepcionado e está vestindo a camisa de outro time, a gente não tem essa cultura de receber bem. A primeira ação do torcedor é vaiar o jogador que já vestiu a camisa quando ele é adversário. Mas eu discordo, acho que tem que ser aplaudido, reverenciado – avaliou.

Atualmente, o Botafogo vem embalado no Brasileiro e acumula três partidas sem perder. Com o bom resultado diante da Chapecoense, alcançou o sétimo lugar na classificação, com 12 pontos. A próxima partida do Bota é o clássico contra o Vasco, que acontece na próxima quarta-feira, ás 21h, no Estádio Nilton Santos.