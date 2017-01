A campeã oficial do concurso de beleza foi a concorrente francesa, mas a canadense obteve grande torcida nas redes sociais.

Uma das candidatas que mais chamaram atenção durante o Miss Universo neste domingo foi Siera Bearchell, a miss Canadá. A bela possui muito mais curvas do que as concorrentes e, antes do concurso, foi chamada de “gorda” nas redes sociais. Siera, que estuda direito, rebateu as críticas durante a transmissão do campeonato ao dizer que o mais importante para uma mulher é se sentir confiante com o seu próprio corpo, e assim conquistou diversos fãs na internet.

Durante a transmissão do concurso pela Band, os comentaristas soltaram algumas alfinetadas em relação ao corpo de Siera. O stylist Raphael Mendonça começou a julgar a competidora com a frase “nada contra”, para logo em seguida dizer que não via motivos para ela estar entre as finalistas, por ser “cheinha” e não ter “corpo de miss”. Já Cássio Reis disse que a miss Canadá devia estar no concurso para cumprir cotas. A maldade dos apresentadores gerou revolta nas redes sociais, enquanto muitos telespectadores defendiam a concorrente que mostrou que não é preciso seguir um padrão para se tornar miss.

A miss Canadá sentiu a “gordofobia” de perto durante o processo do Miss Universo, e não se intimidou ao falar sobre o tema. “‘Como se sente por ser maior do que as outras competidoras? Essa pergunta foi feita a mim em uma coletiva de imprensa. Fiquei quase sem palavras. Eu pensei: ‘Como me sinto por ser eu mesma? Como é sentir-se confiante com quem eu sou? Como é a sensação de cumprir o meu sonho de representar o Canadá no Miss Universo? Como é a sensação de ser uma modelo para tantas mulheres jovens que lutam para encontrar alguém em que se inspirar? Como é a sensação de redefinir a beleza?’”, escreveu Siera no Instagram durante a fase preliminar do concurso.

A canadense continuou na competição até o TOP 9 (uma etapa a mais que a brasileira Raissa Santana), mas foi eliminada antes da fase final junto com as participantes do México e dos Estados Unidos. A grande campeã foi a miss França, Iris Mittenaere.