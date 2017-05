Tweet no Twitter

Sinop, a principal cidade da região Norte de Mato Grosso, voltou a viver uma noite sangrenta na noite desta quarta-feira. Quatro pessoas, sendo três da mesma família, foram assassinadas a tiros em dois bairros do município.

No bairro Daury Riva, três jovens foram mortos e um idoso ferido numa chacina no meio da rua. Informações preliminares dão conta que quatro motociclistas chegaram ao local e efetuaram os disparos contras as vítimas que ainda não tiveram os nomes divulgados

Duas pessoas de 21 e 17 anos morreram no local. Um menino de 15 anos chegou a ser atendido num hospital, mas não resistiu. Já um idoso de 62 anos levou tiros na perna e está internado sem risco de morte.

Outro assassinato aconteceu no bairro Menino Jesus. O jovem também morreu após levar disparos no meio da rua.