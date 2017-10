Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A expectativa é que grande parte do Estado receba pancadas de chuvas com trovoadas. Veja a previsão para sábado e domingo.

A previsão de tempo para esse final de semana é de tempo nublado em quase todo o Estado. Neste sábado, o dia deve amanhecer com o céu nublado e com chuva, devendo ficar encoberto com o decorrer das horas.

No Oeste do Estado, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas. A máxima para Cuiabá é de 32° e a mínima de 23°. Em Tangará da Serra, a mínima é de 21° e máxima de 31°. Em Sinop a mínima é de 23º e a máxima de 33°.

No domingo a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. Há previsão de chuva para a Capital, seguida de trovoadas em áreas isoladas.

Também chove dessa maneira no em áreas isoladas do Norte, Nordeste e Leste do Estado. Nessa região o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado.

Essa condição de nebulosidade se espalha nas demais áreas do Estado. Nessa região o tempo deve ser mais severo. Com chuvas em formas de pancadas, com a possibilidade de virem acompanhadas de trovoadas.

Em Chapada dos Guimarães a mínima é de 20° e a máxima 35°, neste domingo (29). Em Alta Floresta, a máxima será de 36° e a mínima de 24º.