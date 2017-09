O início do semestre letivo acontece em 12 dos 13 câmpus da Unemat, e também no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis.

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) inicia nesta segunda-feira (04) o segundo semestre de 2017. Ao todo, cerca de 20 mil alunos dos 60 cursos com ofertas regulares retomam a rotina de aulas e atividades de ensino, pesquisa e extensão. Do total de acadêmicos, cerca de 2 mil são calouros que ingressaram na instituição por meio do vestibular realizado em junho deste ano.

O início das aulas é aguardado com ansiedade pelos acadêmicos do Núcleo Pedagógico de Rondonópolis, criado neste ano e que oferta os cursos de Letras e Computação com entrada regular anual. A aula inaugural desses dois cursos no município será nesta noite com a presença da pró-reitora de Ensino de Graduação, Vera Maquêa, para 80 novos acadêmicos.

O início do semestre letivo acontece em 12 dos 13 câmpus da Unemat, e também no Núcleo Pedagógico de Rondonópolis. Somente o câmpus do Médio Araguaia, com sede em Luciara, não inicia as aulas nesta segunda-feira por ofertar turmas diferenciadas e desta forma, segue um cronograma específico.

Histórico

A Unemat foi fundada em 1978 como Instituto de Ensino Superior de Cáceres e se tornou universidade em 1993. Atualmente conta com 13 câmpus, 17 núcleos pedagógicos e 24 polos de ensino a distância e atende cerca de 22 mil acadêmicos. O curso na Unemat é totalmente gratuito, e a instituição ainda oferece auxílios alimentação e moradia para estudantes de baixa renda, bolsas de apoio e incentivo a pesquisa, extensão e cultura, além de seguro de vida e acidentes pessoais para todos os acadêmicos.

No quadro de pessoal, a Unemat conta com 849 professores efetivos, sendo 395 doutores e 373 mestres e 81 graduados, além de 520 professores contratados, além de 686 servidores técnico-administrativos.

Formas de ingresso:

A Unemat promove duas entradas anuais em seus cursos de graduação, uma pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu) que leva em conta as notas do Enem e outra pelo vestibular tradicional. No caso das vagas por meio do vestibular, a Unemat está realizando ainda as convocações dos aprovados na edição deste ano para ingresso no segundo semestre para vagas ainda não preenchidas. Informações: www.unemat.br/vestibular