Rebelião teve início essa madrugada quando presos fizeram de reféns outros detentos.

Cerca de 100 presos do raio azul iniciaram uma rebelião na madrugada desta terça-feira (11) no Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira, conhecido como “Ferrugem”, localizado no município de Sinop (500 km de Cuiabá-MT). Os presos estão nos corredores e pretendem tomar conta de toda a unidade de segurança.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindispen-MT), João Batista em contato com Circuito Mato Grosso, pela madrugada, os presos se amotinaram e fizeram outros detentos de reféns para tentar tomar o local. Ele acredita que os presos estão fazendo rebelião, para uma possível reinvindicação ou até mesmo por conta de uma ação dos agentes que apreenderam vários objetos que entrariam na unidade.

Segundo informações, no último domingo (09) vários carregadores, fones de ouvidos, serras e celulares foram apreendidos dentro da penitenciária. O material estava dentro de uma garrafa de água (usado para o consumo de chá) escondido em um compartimento falso.

O presidente confirma também, que uma equipe de agentes penitenciários de Cuiabá, foi enviada ainda pela madrugada para Sinop para reforçar a segurança da unidade prisional e evitar a fuga dos presos. “Todos os agentes penitenciários inclusive os que estavam de folga, foram para o Ferrugem para fazer a contenção dos detentos”.

O Comandante do 3º CR da PM em Sinop, Tenente Coronel Valter Luiz Razera, informou ao Circuito Mato Grosso, que 30 policiais militares sendo da Força Tática e policiamento ordinário foram encaminhados para o presídio para auxiliar no reforço da retomada da unidade. De acordo com o comandante, uma primeira contenção para progredir na entrada do Ferrugem já foi realizada.

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) até o momento não confirma mortos ou feridos. Há informações ainda que os presos que participam da rebelião estão com armas de fogo e também com outros objetos perfuro cortantes como facas e chuços.