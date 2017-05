O presidente do Conselho Estadual da Pesca (Cepesca) e secretário-executivo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), André Luís Torres Baby, publicou a resolução que define o período de defeso da Piracema nos rio de Mato Grosso. O documento, divulgado no Diário Oficial do Estado, que circulou hoje, mantém a proibição de pesca entre os dias 1º de outubro deste ano e 31 de janeiro do ano que vem.