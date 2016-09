A Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil juntamente com a equipe de Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) estiveram presente para as primeiras investigações no local.

O homicídio ocorreu na noite desta quinta-feira (01-09) por volta das 22h em uma estrada vicinal na Linha 31, cerca de 300 metros da BR-163, sentido ao estado do Pará.

Segundo informações o jovem Luiz Hernandes Moreno dos Santos, vulgo ‘Cebola’, 17 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, que acertaram as costas e ouvido da vítima. Luiz estava em uma motocicleta Factor com placas NPM-5848.

A Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil juntamente com a equipe de Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) estiveram presente para as primeiras investigações no local, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames de necropsias e posteriormente será liberado para os atos fúnebres.

‘Cebola’ confessou ter matado com requintes de crueldade o Senhor Isaltino Franco Paulino, 68 anos, em Guarantã do Norte no dia 11 de janeiro de 2016. Ele teria tido uma discussão com a vítima e devido a isso acabou usando uma faca para tirar a vida da vítima, segundo ele narrou para a Polícia Militar foram 22 facadas.

Cebola foi preso no sítio de um parente de sua amásia, Francieli Souza Lima, com a chegada da Polícia Militar liderada pelo Cabo Maciel os suspeitos empreenderam fuga num matagal próximo, mas foram capturados. Eles reagiram à prisão sendo necessário o uso da força moderada. Na delegacia ele também confessou que matou o taxista Raimundo da Silva Brito de Castelo de Sonhos, a vítima estava desaparecido desde o dia 07 de fevereiro de 2016 em Castelo de Sonhos, quando saiu para fazer uma corrida e não retornou mais. Ele foi localizado dois dias depois, morto, ás margens da BR 163 na Serra do Curuá.