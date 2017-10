Tweet no Twitter

Um acidente entre uma caminhonete e um cavalo foi registrado na noite desta segunda-feira (23/10), por volta das 20h na BR-163 entre Matupá e Peixoto de Azevedo.

Segundo informações da Polícia Militar, a caminhonete Hilux S10 de cor branca, que seguia de Matupá sentido Peixoto de Azevedo, acabou colidindo com um cavalo que atravessou na pista momento em que o veículo estava passando.

Com a colisão o animal morreu no local do acidente. O motorista teve apenas algumas escoriações e não precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada, a qual retirou o animal da pista para que nada de pior acontecesse.