O casal Luzia dos Santos (21) e Nilson da Silva Fernandes (27) foram presos pela Policia Militar no inicio da noite desta segunda feira 29 em União do Norte segundo informações contidas no boletim de ocorrência eles participaram do homicídio que vitimou Marcio Aguilhares, logo no inicio da manhã a PM havia prendido o suspeito Matheus que também participou do crime.

Após uma discursão entre mulheres a vitima Marcio correu atrás dos suspeitos foi então neste momento que Matheus o primeiro a ser preso pela guarnição policial ouviu os disparos de arma de fogo efetuado pelo seu irmão, com medo Matheus deixou o local do fato, posteriormente seu irmão Nilson mediante ameaça pediu que ele entregasse a moto que ele conduzia, em seguida Nilson e Luzia tomaram rumo ignorado.

Após as diligencias o casal foi localizado pelos Policiais Militares no inicio da noite desta segunda feira 29 e foram presos e conduzidos para a Delegacia de Policia Civil onde deverão prestar todo esclarecimento sobre o crime ocorrido em União do Norte.