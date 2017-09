Tweet no Twitter

Na noite de domingo (24/09) por volta das 20:00, um casal de jovem foi assassinado em uma Rua do Bairro Ouro Verde em Guarantã do Norte/MT, as vítimas fatais foram Stefano Batista, 20 anos e Stefane Cardoso Leite, 18 anos.

O irmão da vítima que estava na companhia do casal, mas não foi alvejado, duas pessoas se aproximaram deles, já com a arma em punho e iniciaram os disparos, ele também sofreu atentado, mas não foi alvejado.

Segundo a testemunha os dois elementos que atiraram deixaram as motocicletas próximo do local e ficaram escondidos debaixo de uma arvorezinha e quando as vítimas se aproximaram já foram surpreendidos pelos tiros.

A Policia Militar, Civil e Politec – Perícia Oficial de Identificação Técnica, estiveram no local e recolheram 16 capsulas deflagrada calibre 380. Aparentemente a garota foi alvejada e veio a óbito no local, com seis disparos, acertando a cabeça, braço e tórax. Já o rapaz foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas já deu entrada sem vida.

As vítimas estavam residindo em Guarantã do Norte há quatro meses, eles tinham vindo da Cidade de Carlinda/MT, ela é filha do vice prefeito de Carlinda. Segundo o irmão da vítima o rapaz que faleceu, já havia sofrido três tentativas de morte e estava se recuperando de um tiro que lhe acertou em uma das tentativas de homicídio, na quarta vez não escapou, ele afirmou que seu irmão já havia sido preso quando menor por envolvimento com drogas.



A Funerária Pax Memorial é quem está prestando todo os trabalhos fúnebres e informou que os corpos serão transladados para Carlinda onde serão sepultados.