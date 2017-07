De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, o condutor do carro não foi encontrado no local e populares revelaram que o motorista teria sido levado por terceiros. Os policiais procuraram nos hospitais e nenhuma pessoa deu entrada.

Foto: Arquivo Pessoal

O casal de jovem morreram, na madrugada deste domingo (23), por volta das 5h45, na Rodovia dos Pioneiros próximo ao bairro Aquarela Brasil, após acidente entre uma motocicleta e um carro. As vítimas estavam em uma motoneta Honda Biz de cor vermelha e colidiram contra um veículo VW Bora.

Segundo informações, as vítimas identificadas como Yuri Roberto Gomes Carmo de 20 anos e Mayara Palhão Gimenez de 23 anos, estavam seguindo sentido ao centro quando bateram de frente contra o veículo VW Bora que após bater no casal colidiu contra um poste de energia.

Os dois jovens morreram no local sem ter chance de serem socorridos pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, o condutor do carro não foi encontrado no local e populares revelaram que o motorista teria sido levado por terceiros. Os policiais procuraram nos hospitais e nenhuma pessoa deu entrada para cuidados médicos.

Peritos estiveram no local colhendo dados para saber quem teria invadido a pista para provocar o acidente. O laudo deve sair em alguns dias. Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) para procedimentos necessários.

Fonte: Visão Notícias