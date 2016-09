Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar foi acionada realizou rondas nas proximidades, porém o veículo juntamente com o suspeito não foram localizados.

O assalto ocorreu na manhã desta quarta-feira (07-09) por volta das 08h15min na Casa do Peixe localizado da Rua das Figueiras no município de Guarantã do Norte.

Segundo informações o suspeito, ainda não identificado, adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto, segundo as vítimas foi levado um veículo Fiat Pálio de cor branca com placas CSY-3412.

Veja as imagens do circuito de segurança que mostra o momento em que o suspeito entra no estabelecimento, para cometer o assalto.