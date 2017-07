O governo federal enviou para a região da Amazônia, principalmente para região sudoeste do Estado do Pará, cerca de 04 carretas cegonha com caminhonete novas do IBAMA, mais de 30 veículos para atuarem no combate ao desmatamento e garimpos ilegais.

Na madruga desta sexta-feira (07-07), uma das carretas estacionada em um posto de combustível em Cachoeira da Serra acabou pegando fogo, e destruindo além da carreta cerca de 08 caminhonetes novas do IBAMA.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, a Polícia Federal poderá ser acionada para fazer os procedimentos cabíveis em relação ao caso e fazer os levantamentos das causas do acidente.



Protesto

Na região sudoeste do Pará em vários pontos tem protesto na BR 163, contra o veto do presidente Michael Temer e as atuações do IBAMA, como, por exemplo, colocarem fogo em maquinários apreendidos.