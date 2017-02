Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A soja havia sido carregada em uma fazenda, distante 20 quilômetros de Guarantã do Norte e estava sendo transportada para passar pelo processo de secagem.

Na noite de quinta-feira (23-02) por volta das 23h00min uma carreta Scania bitrem, placa NRZ 0606 de São Gabriel do Oeste/MT, carregada com soja veio a tombar na BR 163, sentido Guarantã do Norte/MT à Matupá/MT, próximo ao perímetro urbano.

A soja havia sido carregada em uma fazenda, distante 20 quilômetros de Guarantã do Norte e estava sendo transportada para passar pelo processo de secagem.

O motorista sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo, passou a noite em observação no hospital municipal e foi liberado logo pela manhã. Ele relatou que, um caminhão boiadeiro vinha na contramão e para evitar o choque frontal teve de tirar para a lateral da BR, onde há um barranco de quase dois metros e com isso o pesado veículo veio a se tombar. A carga foi recuperada com perda de menos de 10 %.